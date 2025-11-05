Con 789.9 mdp, inicia Bedolla obra del cuarto segmento del segundo anillo periférico de Morelia

“El desarrollo se construye con varios elementos, uno de ellos es el buen manejo de las finanzas públicas”, señaló Ramírez Bedolla, al destacar que esto permite impulsar megaobras de esta magnificad, para mejorar la calidad de vida de las familias que viven alejadas de sus centros de trabajo, escuelas y servicios.

Reportó que actualmente se construyen los segmentos uno, cuatro y cinco del segundo anillo periférico de Morelia, que en conjunto suman 51.3 kilómetros con una inversión estatal de 2 mil 591 millones de pesos, sin necesidad de generar deuda pública.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó al gobernador que la construcción del cuarto segmento registra un avance del 24 por ciento, con la proyección de concluirse el próximo año, lo que beneficiará a cerca de 6 mil vehículos que diariamente transitan por la zona.