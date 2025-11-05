Con 571 casos reportados, Michoacán se posiciona en el top 10 nacional por VPH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la semana epidemiológica 43 de 2025, correspondiente al periodo del 19 al 25 de octubre, Michoacán registró cuatro nuevos casos de infección por Virus del Papiloma Humano (VPH), según datos del Boletín Epidemiológico Nacional publicados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Con este registro, el estado acumula un total de 571 casos en lo que va del año, manteniéndose dentro de los primeros 10 lugares con más casos a nivel nacional. La Ciudad de México encabeza la lista con 4 mil 802 casos, seguida del Estado de México (2 mil 697), Jalisco (1,568), Chiapas (1,362) y Guanajuato (1,339).

El VPH es una infección de transmisión sexual común, y ciertos tipos del virus están asociados con el desarrollo de cáncer cervicouterino, anal y orofaríngeo. Se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas adquirirán el virus en algún momento de su vida.