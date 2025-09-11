Con 50 cuarteles, Michoacán refuerza la estrategia de seguridad: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 50 cuarteles de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil estatal, en Michoacán se refuerza la estrategia de seguridad que se implementa de manera coordinada entre efectivos de seguridad federales y estatales, así lo resaltó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario michoacano resaltó que a esta infraestructura se sumarán otros dos de la Guardia Civil, en La Piedad y en la Meseta Purépecha, y cinco más de la Guardia Nacional en Aguililla, Yurécuaro, Cherán y el resto por definir.

Con el fortalecimiento de las fuerzas policiales, el estado ha bajado la incidencia delictiva, principalmente en homicidio doloso, delito que registra una disminución del 65 por ciento durante la administración estatal, iniciada en octubre de 2021.