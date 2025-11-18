Con 20 feminicidios en el año incrementa este delito en Michoacán

Morelia, Michoacana (MiMorelia.com).- Pese a que se habían mantenido a la baja, este 2025 Michoacán registra hasta este momento 20 feminicidios, de acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado (FGE), una cifra que refleja un incremento en comparación a los últimos dos años.

Este dato podría igualar al de 2020, durante la pandemia de Covid-19 cuando la Fiscalía recibió la denuncia de 21 feminicidios, aunque en 2021, aumentó a 28. Posteriormente el 2022, fue el año con mayor número de este delito al contabilizar 43, aunque el 2023 bajó a 16 y en 2024 se registraron 14.

En el estado durante 2025 se han denunciado 40 mil 089 delitos, es decir, que el feminicidio representa el 0.04 por ciento, sin embargo, es un número que ya iba a la baja y que en 11 meses volvió a la alza; el pico más alto se presentó en junio con cinco delitos, mientras que los meses con menos incidencia fueron marzo, julio, septiembre y octubre con uno, respectivamente.

En general, el mayor número de delitos (40 mil 089) se registraron en Morelia, Uruapan y Zamora, pero en cuanto a feminicidios, la región Morelia (Centro) encabeza la lista con nueve; le sigue Uruapan (Purépecha) con tres; Zitácuaro (Oriente) con tres; Apatzingán (Tierra Caliente) con dos; Zamora (Bajío) con dos y La Piedad (Chapala) con uno.

En entrevista reciente, la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) Nuria Gabriela Hernández Abarca, afirmó que en la ciudad de Morelia habían registrado cinco feminicidios. En cuanto a comparación con años anteriores, consideró que aún cuando solo es uno, sigue siendo preocupante.

"A mí no me gusta hablar de términos de números, porque con una mujer que haya sido asesinada es un tema de alarma", comentó Nuria Gabriela Hernández Abarca.

Otros delitos: abuso sexual, acoso sexual y violación

En lo que va del año, en el delito de abuso sexual la Fiscalía General del Estado tiene un registro de 528 denuncias: las región de Morelia encabeza la lista con 250, le sigue Uruapan y Zamora.

En cuanto a acoso sexual van 199 denuncias: Morelia, Uruapan y La Piedad ocupan los primeros tres lugares y en cuanto al delito de violación van 477 delitos, siendo Morelia, Uruapan y Zitácuaro los que más números registran de enero a octubre de este 2025.

BCT