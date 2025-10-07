Con 146.8 mdp, Bedolla refuerza estrategia para rescatar lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras gestiones realizadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó una inversión de 146.8 millones de pesos para ampliar y rehabilitar tres plantas tratadoras de aguas residuales en el municipio de Pátzcuaro, como parte de las acciones de coordinación para el rescate y conservación del lago.

En reunión encabezada por el mandatario estatal, el delegado de Conagua en Michoacán, Roberto Arias Reyes, informó que los recursos se ejecutarán en los meses que restan del 2025 y durante 2026 para las obras de infraestructura hidráulica en Janitzio, Las Garzas y San Pedrito.