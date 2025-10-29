Comunidades llaman al respeto de las ofrendas purépechas en Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de la conmemoración de la Noche de Ánimas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) llamó a la sociedad y a los visitantes a actuar con respeto profundo hacia los espacios, las tradiciones y los pueblos originarios, durante las festividades del 1 y 2 de noviembre.

Con más de 3,500 años de historia, la ceremonia conocida como Animecha Kejtsïtakua, u ofrenda a las ánimas entre los purépechas, mantiene viva una visión comunitaria y ancestral del mundo. Se trata de una tradición que conecta el pasado con el presente y reafirma los lazos familiares y culturales.

“Manifestamos que en los pueblos y comunidades originarias todos son bienvenidos, pero de manera atenta, les solicitamos respeto para los lugares sagrados, evitar pisar las tumbas, no ingresar ebrios a los panteones y considerar la armonía en los espacios comunes”, expresó el CSIM en su comunicado.

El Consejo también pidió a las autoridades turísticas, estatales y municipales evitar promover una visión mercantilista de estas fechas, que en muchos casos dejan de lado el sentido espiritual y comunitario de las festividades.

La tradición vive en Jarácuaro

Como cada año, se llevará a cabo una ceremonia y programa cultural en la comunidad de Jarácuaro, municipio con una ocupación continua de más de 1,500 años. Las actividades comenzarán el 1 de noviembre a partir de las 20:00 horas, con ofrendas, música, danzas y expresiones artísticas propias del pueblo purépecha.

Este evento, organizado de manera autónoma por las comunidades, representa una oportunidad para vivir y aprender de una tradición con raíces milenarias, cuyo origen se remonta a las ofrendas de la Zona Arqueológica El Opeño, uno de los cementerios más antiguos del occidente de México.