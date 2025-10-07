Comunidades indígenas requieren modelos de justicia intercultural: abogada

En esta sede jurisdiccional, la activista de origen purépecha ofreció su ponencia por invitación de la Comisión para la Igualdad de Género, que dirige la magistrada Swany Peña Reyes, y de la Unidad de Género, en el marco de la conmemoración de 2025 como Año de la Mujer Indígena en México.

Así, en el salón de Usos Múltiples del TAAM, la licenciada González Alonso habló de la transición que viven las comunidades michoacanas en “un momento para nuestra emancipación y reconstrucción”. En ese marco ejercen figuras como los autogobiernos, que surgen de “sistemas normativos internos, ahora reconocidos en el artículo 2° constitucional”.

Por mucho tiempo, explicó, nuestras leyes fueron orales; hoy son leyes escritas. Y no se trata “de los usos y costumbres que no necesariamente están reconocidos formalmente por la ley, y que son distintos a estos sistemas que ejercemos en los concejos de gobierno comunal”.

Pero, en esta nueva etapa, las comunidades deben adoptar normativamente conceptos como la paridad, “un requisito que se planteó por el Instituto Electoral” y que se ha cumplido por algunas comunidades, aun cuando en otras, “las mujeres, todavía en este 2025, no opinan ni participan en elección de jefes de tenencia o la de representantes de bienes comunales”, expuso la egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.