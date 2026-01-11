Comunidades indígenas de Tingüindín votan por autogobierno presupuestal

Tingüindín, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su acompañamiento a los ejercicios de democracia comunitaria y libre determinación de los pueblos indígenas en la entidad, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo dos consultas previas, libres e informadas, a fin de determinar si las comunidades indígenas de Xhániro y El Moral, del municipio de Tingüindín, desean transitar a la administración directa de los recursos presupuestales que les corresponden.

Ambas consultas dieron inicio a las 11:00 horas con el registro de las personas asistentes, conforme a lo establecido en las convocatorias previamente acordadas entre las autoridades comunitarias y la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) del IEM. Durante esta etapa, personal del Instituto verificó, persona por persona, que las y los asistentes pertenecieran a la comunidad correspondiente, con el objetivo de garantizar la legitimidad del ejercicio.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase informativa, en la que se explicó el alcance del derecho al autogobierno y a la administración directa de los recursos públicos, así como las implicaciones legales, administrativas y fiscales que conlleva este modelo de organización comunitaria.

Consulta en la comunidad indígena de Xhániro

En la comunidad de Xhániro, la fase informativa estuvo a cargo de la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la CEAPI, quien explicó el desarrollo del proceso de consulta, las implicaciones de transitar al autogobierno y las responsabilidades que dicho esquema conlleva para la comunidad.

Concluida esta etapa, se realizó la fase consultiva, en la que la votación arrojó un resultado unánime, con 342 personas a favor de ejercer el presupuesto directo y ningún voto en contra.

Consulta en la comunidad indígena de El Moral

Por su parte, en la comunidad indígena de El Moral, la fase informativa fue dirigida por la consejera Claudia Marcela Carreño Mendoza, integrante de la CEAPI, quien explicó a las y los habitantes sus derechos y obligaciones al transitar al esquema de administración directa de los recursos públicos.

Posteriormente, la comunidad participó de manera ordenada en la votación, cuyo resultado también fue unánime, con 97 votos a favor de que la comunidad administre de manera directa su presupuesto, manifestando su voluntad de ejercer este derecho conforme a sus normas internas y formas de organización comunitaria.

De esta manera, las consultas realizadas en Xhániro y El Moral se desarrollaron conforme a los principios de certeza, legalidad y respeto a la decisión colectiva de las comunidades indígenas de Michoacán.

