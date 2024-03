Comunidad de Ahuirán votará para revocar a sus autoridades comunales

"Me parece muy interesante porque ahora las comunidades indígenas, a raíz de los autogobiernos, nos están dando el ejemplo de utilizar estos mecanismos como lo es la revocación de mandato, en esta ocasión el Instituto Electoral de Michoacán dará el acompañamiento para preguntar a la comunidad si desean o no que permanezca su presidente del Consejo de administración, a él aún le faltan dos años para terminar, pero la comunidad decidirá si lo dejan o no", señaló.

Esta es la segunda ocasión en la que una comunidad con autogobierno realiza un ejercicio de revocación de mandato; la primera fue Comanchuen, en el municipio de Nahuatzen.