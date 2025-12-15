Comuneros de Crescencio Morales detienen el paso en la Zitácuaro-Toluca

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de que el sol terminara de elevarse sobre los cerros que rodean Zitácuaro, el tránsito quedó suspendido. En el paraje conocido como La Dieta, la carretera federal Zitácuaro-Toluca fue tomada por habitantes de la comunidad indígena de Crescencio Morales, quienes instalaron un bloqueo total que detuvo por completo la circulación y convirtió la vialidad en un espacio de protesta y exigencia colectiva.

Desde las primeras horas de este lunes, los comuneros se apostaron en ambos sentidos de la carretera, tanto en la autopista como en la vía libre, cerrando el paso a vehículos particulares, transporte de carga y autobuses. Las filas de automóviles comenzaron a crecer con el paso de los minutos, mientras el silencio habitual de la sierra era reemplazado por la espera y la incertidumbre de quienes quedaron varados.

La movilización tiene como trasfondo una controversia constitucional que la comunidad indígena de Crescencio Morales mantiene con el Ayuntamiento de Zitácuaro. Los manifestantes señalaron que la protesta busca que se respeten derechos que aseguran ya han sido reconocidos legalmente, pero que no han sido cumplidos por las autoridades municipales y estatales.