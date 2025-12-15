Comuneros de Crescencio Morales detienen el paso en la Zitácuaro-Toluca

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de que el sol terminara de elevarse sobre los cerros que rodean Zitácuaro, el tránsito quedó suspendido. En el paraje conocido como La Dieta, la carretera federal Zitácuaro-Toluca fue tomada por habitantes de la comunidad indígena de Crescencio Morales, quienes instalaron un bloqueo total que detuvo por completo la circulación y convirtió la vialidad en un espacio de protesta y exigencia colectiva.
Desde las primeras horas de este lunes, los comuneros se apostaron en ambos sentidos de la carretera, tanto en la autopista como en la vía libre, cerrando el paso a vehículos particulares, transporte de carga y autobuses. Las filas de automóviles comenzaron a crecer con el paso de los minutos, mientras el silencio habitual de la sierra era reemplazado por la espera y la incertidumbre de quienes quedaron varados.
La movilización tiene como trasfondo una controversia constitucional que la comunidad indígena de Crescencio Morales mantiene con el Ayuntamiento de Zitácuaro. Los manifestantes señalaron que la protesta busca que se respeten derechos que aseguran ya han sido reconocidos legalmente, pero que no han sido cumplidos por las autoridades municipales y estatales.
Entre las principales demandas se encuentra la entrega de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), así como la resolución definitiva del proceso constitucional que, afirman, es clave para garantizar su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos colectivos.
A estas exigencias se suma el reclamo del reconocimiento oficial del Santuario de la Mariposa Monarca ubicado dentro de su territorio comunal, así como la inclusión de Crescencio Morales en el denominado Plan Michoacán, al considerar que estos puntos son fundamentales para el desarrollo y la protección de su patrimonio natural y cultural.
Mientras tanto, autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas, ya que hasta el momento no se cuenta con un horario estimado para la reapertura de la carretera. Los comuneros advirtieron que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida, en tanto no exista una respuesta clara y concreta por parte de las instancias correspondientes, manteniendo a La Dieta como un punto de tensión y resistencia en la región.
