Comuneros bloquean la carretera Uruapan-Paracho, por detención de presuntos talamontes

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la comunidad de San Lorenzo bloquearon la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la desviación a Los Reyes, en exigencia de la liberación de varios de sus vecinos detenidos con madera presuntamente ilegal.

Al filo de las 07:00 horas de este jueves, los comuneros se apoderaron de algunos tráilers que atravesaron sobre la vialidad, por lo que decenas de automovilistas se quedaron varados en la zona.

Trascendió que el motivo del bloqueo es por la detención de varias personas con madera, y que los inconformes exigen que sean liberados, pero hasta el momento la vialidad continúa cerrada.