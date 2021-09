Compromiso de instituciones es fortalecer el Estado de Derecho: secretario de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) validaran la elección de la gubernatura del estado y el triunfo del candidato de la coalición PT-Morena “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, opinó que se debe revisar el contexto en qué se dio el resolutivo y recordar que el compromiso de las instituciones con la democracia.

"Me parece que hay que revisar el contexto en cómo se da el resolutivo, no subestimar nada de lo que ahí se dice. El compromiso de las instituciones es fortalecer el estado de derecho, la democracia y la libertad, en ese sentido no debe subestimarse el resolutivo, también reconocer el resolutivo que dio el Tribunal como institución jurisdiccional", manifestó.

En entrevista con medios de comunicación, el todavía funcionario estatal señaló que se debe darle importancia a que durante la sesión del Tribunal se haya expuesto la violencia focalizada durante la votación en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho,