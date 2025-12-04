Compromete SEE docente sustituto para telesecundaria de Santa Cruz, Tzintzuntzan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) enviará un docente sustituto a la Telesecundaria Heroica Colegio Militar, ubicada en la localidad de Santa Cruz, municipio de Tzintzuntzan. Este jueves, madres de familia exigieron a la titular, Gabriela Molina Aguilar, su intervención para cubrir las vacantes disponibles a la brevedad.

En dos ocasiones, las madres se manifestaron durante el evento "Justicia Laboral", realizado en el patio de las oficinas centrales de la SEE. En un primer intento, personal de la dependencia impidió que interrumpieran con gritos; sin embargo, tras la intervención de Molina Aguilar, fueron escuchadas y atendidas personalmente.