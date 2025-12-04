Compromete SEE docente sustituto para telesecundaria de Santa Cruz, Tzintzuntzan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) enviará un docente sustituto a la Telesecundaria Heroica Colegio Militar, ubicada en la localidad de Santa Cruz, municipio de Tzintzuntzan. Este jueves, madres de familia exigieron a la titular, Gabriela Molina Aguilar, su intervención para cubrir las vacantes disponibles a la brevedad.
En dos ocasiones, las madres se manifestaron durante el evento "Justicia Laboral", realizado en el patio de las oficinas centrales de la SEE. En un primer intento, personal de la dependencia impidió que interrumpieran con gritos; sin embargo, tras la intervención de Molina Aguilar, fueron escuchadas y atendidas personalmente.
La secretaria invitó a una de las madres al escenario para explicar la situación, y giró instrucciones para atender el caso de inmediato, con el fin de llegar a una reunión con todos los datos y ofrecer una solución.
La mesa de trabajo se realizó de manera privada, y durante esta, Gabriela Molina se comprometió a visitar la escuela. Informó que la próxima semana llegará un maestro temporal ante la jubilación del docente actual, y que será en el transcurso del próximo año cuando se complete el proceso formal para asignar al sustituto definitivo.
De acuerdo con información de la SEE, la telesecundaria actualmente no cuenta con el número mínimo de alumnos requerido para su operatividad —que es de 45 estudiantes—, por lo que se buscará la manera de incorporar a jóvenes de la comunidad que no estén estudiando.
Otro de los puntos abordados fue que la escuela no ha actualizado correctamente su plantilla en el sistema, por lo que personal de la dependencia apoyará en este proceso.
Finalmente, se pidió a madres y padres de familia “pasar la voz para que reporten, por las vías oficiales, a los docentes que dejen de presentarse en los planteles”.
