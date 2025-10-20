Compromete Bedolla investigación interinstitucional por homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero

El mandatario informó que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, en la investigación iniciada por el homicidio.

“Este delito no quedará impune y llevaremos ante las autoridades a quienes hayan participado en este crimen”, afirmó el gobernador, tras puntualizar que el gabinete de seguridad ha reforzado las labores operativas en la región.

Destacó que se siguen diversas líneas de investigación, las cuales permitirán ubicar y asegurar al o los responsables del homicidio de Bernardo Bravo.

Manifestó que en la región de Tierra Caliente se ha intensificado el despliegue de las fuerzas de seguridad federales y estatales, para reforzar el esquema operativo.

rmr