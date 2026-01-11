Comprobado, que El Botox fue el actor intelectual del crimen de Bernardo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que desde inicios de noviembre se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

"Técnica, científica y jurídicamente está comprobado que él fue el actor intelectual. Es quien lo manda llamar a su rancho, ubicado entre Cenobio Moreno y la carretera federal que va de Apatzingán a Buenavista", declaró Torres Piña ante medios nacionales.