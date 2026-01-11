Comprobado, que El Botox fue el actor intelectual del crimen de Bernardo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que desde inicios de noviembre se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.
"Técnica, científica y jurídicamente está comprobado que él fue el actor intelectual. Es quien lo manda llamar a su rancho, ubicado entre Cenobio Moreno y la carretera federal que va de Apatzingán a Buenavista", declaró Torres Piña ante medios nacionales.
El fiscal señaló que durante los hechos habrían participado al menos cinco personas más y se obtuvo una orden adicional de aprehensión contra uno de los involucrados directos.
Además, reveló que hay tres órdenes de aprehensión pendientes, vinculadas con quienes presuntamente trasladaron a Bravo del rancho hacia el sur del municipio de Apatzingán, donde finalmente fue localizado sin vida.
La orden contra Sepúlveda se suma a cuatro más con las que ya contaba, relacionadas con extorsión, secuestro y homicidio, según confirmó la Fiscalía.
rmr