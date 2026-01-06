Complejo la implementación del voto y urna electrónica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cuenta con el desarrollo tecnológico para poder implementar el voto y la urna electrónica en los procesos electorales; sin embargo, la falta de factores culturales y sociales podría frenar esta acción en un futuro cercano, así como el recurso económico que se requiere para su desarrollo.
A su decir, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, refirió que desde las últimas reformas se mandató, en un artículo transitorio, al Instituto Nacional Electoral (INE) comenzar a realizar los análisis correspondientes e implementar programas piloto para evaluar su factibilidad.
No obstante, consideró que resulta complejo por los costos que implica y por los diversos factores culturales y sociales, tanto para que la población pueda utilizarlos como para que se acostumbre a usar la tecnología para emitir su voto en los distintos procesos electorales.
Con ello, consideró necesario realizar programas piloto en los que se pueda implementar en cuatro o cinco municipios, a fin de conocer su factibilidad y la demanda por parte de la población.
En Michoacán, en dos legislaciones anteriores se aprobó la implementación del voto electrónico en el Código Electoral del Estado, con la finalidad de aplicarlo en las elecciones de 2021 y generar un ahorro significativo en el gasto público, además de fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales y en los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, hasta el momento no se ha implementado.
Actualmente, los únicos que cuentan con este beneficio son los ciudadanos michoacanos residentes en el extranjero, a través del Voto Electrónico por Internet (SIVEI), para lo cual deben estar inscritos en la Lista Nominal de Electores y contar con una credencial para votar vigente, además de realizar el registro correspondiente ante el INE.
Hasta el momento, no se prevé que en el proceso electoral 2026-2027 se implementen urnas electrónicas ni el voto electrónico de manera local, pese a que se ha trabajado en estos temas desde tiempo atrás.
RPO