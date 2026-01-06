Complejo la implementación del voto y urna electrónica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cuenta con el desarrollo tecnológico para poder implementar el voto y la urna electrónica en los procesos electorales; sin embargo, la falta de factores culturales y sociales podría frenar esta acción en un futuro cercano, así como el recurso económico que se requiere para su desarrollo.

A su decir, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, refirió que desde las últimas reformas se mandató, en un artículo transitorio, al Instituto Nacional Electoral (INE) comenzar a realizar los análisis correspondientes e implementar programas piloto para evaluar su factibilidad.

No obstante, consideró que resulta complejo por los costos que implica y por los diversos factores culturales y sociales, tanto para que la población pueda utilizarlos como para que se acostumbre a usar la tecnología para emitir su voto en los distintos procesos electorales.