Comparte DIF Morelia modelos exitosos en Lázaro Cárdenas

Paola Delgadillo participó en el aniversario de la Fundación Desarrollo Social y Humano
Presentó proyectos del DIF como la Ludoteca del Bosque y Centros Spot
Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Frente a un centenar de mujeres integrantes de la Fundación Desarrollo Social y Humano, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, compartió el trabajo realizado por la paramunicipal y cómo se ha logrado trascender de las acciones de asistencia social hacia una verdadera atención integral de la sociedad.

En compañía del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, la presidenta del DIF atendió la invitación a participar en el aniversario de la Fundación, en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Paola Delgadillo comentó que el DIF Morelia ha trabajado con visión para no quedarse solo con los programas básicos, sino hacer mucho más. Resaltó proyectos como: Ludoteca del Bosque, Autismo Morelia, Centros Spot y, próximamente, el Albergue de Paso y la Casa del Adulto Mayor.
“Todo lo hacemos con el fin de construir la paz en nuestra ciudad, porque estos programas contribuyen a la reconstrucción del tejido social, a darle oportunidades a los jóvenes y construir espacios dignos para toda la familia”
La presidenta Paola Delgadillo dijo que compartir experiencias con otros municipios permite fortalecer el trabajo diario y aportar al desarrollo de acciones sociales que beneficien a las familias michoacanas.

