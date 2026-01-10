Como parte del Plan Michoacán, Tejedoras de la Patria construyen soluciones colectivas para sus territorios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de escucha y creatividad colectiva, la Secretaría de las Mujeres llevó a cabo la jornada “Tejiendo Paz Comunitaria”, en la que integrantes de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria se reunieron en los Centros LIBRE del estado para trazar un nuevo horizonte de seguridad y bienestar, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Las mujeres michoacanas utilizaron mapas de su territorio para identificar las deudas históricas con sus comunidades. Entre recortes, dibujos y palabras, las participantes pasaron del diagnóstico a la propuesta.
Mediante hilos y estambres, las Tejedoras de la Patria trazaron soluciones en un mapa colectivo: con color verde marcaron las redes de apoyo mutuo y cuidados que ya existen en la comunidad, y con color guinda trazaron las infraestructuras, escuelas y programas que el Estado debe fortalecer para consolidar la justicia social.
Este ejercicio permitió visibilizar que la paz es un tejido que se construye en dos vías: por un lado, la fuerza de las mujeres que se cuidan entre sí en el territorio y, por otro, la responsabilidad institucional de la Secretaría de las Mujeres y del Gobierno de México para proveer servicios y políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias. La dinámica de bordado colectivo dejó claro que el bienestar en Michoacán depende de que estos dos hilos se entrelacen con firmeza.
Al cierre de la jornada, las reflexiones apuntaron a la necesidad de recuperar espacios culturales y educativos como herramientas de prevención. Los resultados de estos mapas y collages no se quedarán en el papel; servirán como insumos para que la Secretaría de las Mujeres construya sus estrategias en los municipios de Michoacán.
Con estas acciones, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria demuestra que su labor es la base de un sistema de paz que reconoce el liderazgo de las mujeres como uno de los ejes vertebrales para sanar el tejido social de México.
