Como parte del Plan Michoacán, Tejedoras de la Patria construyen soluciones colectivas para sus territorios

Mediante hilos y estambres, las Tejedoras de la Patria trazaron soluciones en un mapa colectivo: con color verde marcaron las redes de apoyo mutuo y cuidados que ya existen en la comunidad, y con color guinda trazaron las infraestructuras, escuelas y programas que el Estado debe fortalecer para consolidar la justicia social.

Este ejercicio permitió visibilizar que la paz es un tejido que se construye en dos vías: por un lado, la fuerza de las mujeres que se cuidan entre sí en el territorio y, por otro, la responsabilidad institucional de la Secretaría de las Mujeres y del Gobierno de México para proveer servicios y políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias. La dinámica de bordado colectivo dejó claro que el bienestar en Michoacán depende de que estos dos hilos se entrelacen con firmeza.