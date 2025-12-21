Comit anuncia horarios especiales de corridas para Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas viajar en autobús desde Morelia hacia Zinapécuaro o Álvaro Obregón durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, toma en cuenta que habrá horarios especiales el 25 de diciembre y el 1° de enero, de acuerdo con Coordinados Zinapécuaro.
Primeras salidas del día:
6:20 a.m. Zinapécuaro → Queréndaro
6:20 a.m. Zinapécuaro → Álvaro Obregón
(Salidas cada 20 minutos)
Últimas salidas del día:
7:00 p.m. Zinapécuaro → Charo y Álvaro Obregón
9:00 p.m. Morelia → Charo y Álvaro Obregón
Este servicio de transporte es utilizado diariamente por cientos de michoacanos que se desplazan entre Morelia, Zinapécuaro, Álvaro Obregón y comunidades aledañas.
