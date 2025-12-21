Comit anuncia horarios especiales de corridas para Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas viajar en autobús desde Morelia hacia Zinapécuaro o Álvaro Obregón durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, toma en cuenta que habrá horarios especiales el 25 de diciembre y el 1° de enero, de acuerdo con Coordinados Zinapécuaro.

Horarios especiales del 25 de diciembre y 1° de enero:

Primeras salidas del día:

6:20 a.m. Zinapécuaro → Queréndaro

6:20 a.m. Zinapécuaro → Álvaro Obregón

(Salidas cada 20 minutos)

Últimas salidas del día: