Comit anuncia horarios especiales de corridas para Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas viajar en autobús desde Morelia hacia Zinapécuaro o Álvaro Obregón durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, toma en cuenta que habrá horarios especiales el 25 de diciembre y el 1° de enero, de acuerdo con Coordinados Zinapécuaro.

Horarios especiales del 25 de diciembre y 1° de enero:

Primeras salidas del día:

  • 6:20 a.m. Zinapécuaro → Queréndaro

  • 6:20 a.m. Zinapécuaro → Álvaro Obregón
    (Salidas cada 20 minutos)

Últimas salidas del día:

  • 7:00 p.m. Zinapécuaro → Charo y Álvaro Obregón

  • 9:00 p.m. Morelia → Charo y Álvaro Obregón

Este servicio de transporte es utilizado diariamente por cientos de michoacanos que se desplazan entre Morelia, Zinapécuaro, Álvaro Obregón y comunidades aledañas.

