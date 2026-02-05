Comisión Inspectora arranca trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Michoacán, que encabeza el diputado Baltazar Gaona García, inició este día los trabajos formales de revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Con este propósito, las y los integrantes de la comisión legislativa sostuvieron una reunión de trabajo con la Auditora Especial de Fiscalización Municipal de la Auditoría Superior de Michoacán, Karina Rosales Rodríguez, así como con el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Valentín Gallegos Estrada.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de llevar a cabo una revisión exhaustiva y con pulcritud del origen, uso y destino de los recursos públicos, a fin de garantizar que éstos hayan sido ejercidos conforme a la ley y en beneficio directo de las y los michoacanos.

El presidente de la Comisión Inspectora subrayó que la fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, así como para asegurar que los recursos públicos cumplan con su finalidad social y contribuyan al desarrollo del estado.

En la reunión de trabajo también estuvieron presentes las diputadas Sandra Olimpia Garibay y Eréndira Isauro, así como los diputados Alejandro Arévalo y Juan Antonio Magaña, integrantes de dicho órgano legislativo.

Las y los integrantes de la Comisión Inspectora refrendaron su compromiso de realizar un análisis responsable, técnico y transparente de la Cuenta Pública 2024, con el objetivo de informar de manera clara al Pleno del Congreso del Estado y a la ciudadanía sobre la correcta aplicación de los recursos públicos en Michoacán.

