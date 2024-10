Comisión de la Niñez y Adolescencia revisará pendientes para el Centro de Justicia Infantil de Michoacán

Si bien, la panista no descartó la posibilidad de llamar a comparecer a las autoridades responsables del Centro de Justicia Infantil, manifestó que primero se deberá revisar en la comisión que preside y que también integra la diputada, Grecia Aguilar Mercado

"Hay que revisar el asunto porqué no, sería muy irresponsable de mi parte porque necesito saber porqué no le dieron la ruta o qué situación pasó para partir de ahí y tomar una decisión, y ya en el momento de la revisión si hubiera alguna situación negligencia ya haremos lo conducente para que no vuelva a suceder o ver qué sucedió".

La de Protección a la Niñez es una comisión de reciente creación; para esta 76 legislatura integrada únicamente por dos diputadas, no obstante, Caratachea Sánchez auguró que será más fácil llegar a acuerdos y sacar adelante los dictámenes.

