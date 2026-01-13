Comienzan a levantar bloqueos tras movilización del Consejo Supremo Indígena

Autonomía: A los ayuntamientos de Salvador Escalante y de Quiroga les exigimos respeto al autogobierno de Opopeo y El Calvario; basta de mal informar a sus municipios y crear grupos de choque.

Derecho humano al agua: A CONAGUA le demandamos que deje de criminalizar a la comunidad matlatzinca o pirinda de San Miguel del Monte, que lucha por defender sus manantiales de particulares que lucran con el agua, y cumpla con los acuerdos firmados del manantial Cienfuegos para la comunidad de Rancho Seco.

Justicia: Al Gobierno Federal le exigimos que deje de simular. Ninguno de los cinco planes de paz o de justicia existentes en la entidad —Michoacán; Lázaro Cárdenas; P’urhépecha; Mazahua, Otomí y Matlatzinca, así como el Nahua y Afromexicano— ha brindado seguridad, paz o justicia a los pueblos originarios. Tenemos más de 70 autoridades y comuneros asesinados o desaparecidos por defender a las comunidades y en todos los casos hay total impunidad. ¡Libertad para la defensora de los bosques María Cruz Paz!

Obra pública: Denunciamos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas #INPI ha incumplido con los acuerdos de obra y proyectos para las comunidades de Michoacán y que la Secretaría del Bienestar federal dejó fuera, en 2025 y 2026, a 335 comunidades del programa “La Clínica es Nuestra” para Unidades Médicas Rurales.

Cumplimiento de acuerdos: Al Gobierno de Michoacán le exigimos categóricamente que cumpla con los acuerdos firmados con las autoridades tradicionales en materia de seguridad, campo, transporte público e infraestructura.