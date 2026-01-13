Comienzan a levantar bloqueos tras movilización del Consejo Supremo Indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Minutos después de las 14:00 horas de este lunes, comenzaron a ser liberadas las distintas vialidades que durante la mañana fueron cerradas como parte de la movilización del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Fueron poco más de cinco horas en las que al menos seis puntos en distintas partes del estado fueron bloqueados a la circulación, en defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Comunidades indígenas de Michoacán se movilizan en defensa de sus derechos colectivos CSIM
1ra Jornada de Memoria, Resistencia, Lucha y Dignidad de los Pueblos Originarios de Michoacán
AL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE Y QUIROGA
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 13 de enero de 2026.
El día de hoy, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Tradicionales que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán CSIM, nos movilizamos mediante tomas de carreteras de manera pacífica, para defender los derechos colectivos de las comunidades originarias. Ofrecemos una gran disculpa al pueblo de Michoacán, pero solo así el Estado mexicano se acuerda de que tiene problemas sin resolver con los pueblos indígenas.
Carreteras bloqueadas:
Cherán-Zamora en Carapan.
Cherán-Uruapan en Paracho.
Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.
Pátzcuaro-Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre.
Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.
Ramal Camelinas en Morelia.
Autonomía: A los ayuntamientos de Salvador Escalante y de Quiroga les exigimos respeto al autogobierno de Opopeo y El Calvario; basta de mal informar a sus municipios y crear grupos de choque.
Derecho humano al agua: A CONAGUA le demandamos que deje de criminalizar a la comunidad matlatzinca o pirinda de San Miguel del Monte, que lucha por defender sus manantiales de particulares que lucran con el agua, y cumpla con los acuerdos firmados del manantial Cienfuegos para la comunidad de Rancho Seco.
Justicia: Al Gobierno Federal le exigimos que deje de simular. Ninguno de los cinco planes de paz o de justicia existentes en la entidad —Michoacán; Lázaro Cárdenas; P’urhépecha; Mazahua, Otomí y Matlatzinca, así como el Nahua y Afromexicano— ha brindado seguridad, paz o justicia a los pueblos originarios. Tenemos más de 70 autoridades y comuneros asesinados o desaparecidos por defender a las comunidades y en todos los casos hay total impunidad. ¡Libertad para la defensora de los bosques María Cruz Paz!
Obra pública: Denunciamos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas #INPI ha incumplido con los acuerdos de obra y proyectos para las comunidades de Michoacán y que la Secretaría del Bienestar federal dejó fuera, en 2025 y 2026, a 335 comunidades del programa “La Clínica es Nuestra” para Unidades Médicas Rurales.
Cumplimiento de acuerdos: Al Gobierno de Michoacán le exigimos categóricamente que cumpla con los acuerdos firmados con las autoridades tradicionales en materia de seguridad, campo, transporte público e infraestructura.
RPO