Comienza IMSS Michoacán campaña de concientización sobre cáncer mamario

Se realizan mastografías en la Unidades de Medicina Familiar No. 75, Camelinas Morelia, No. 20, de Pátzcuaro y No. 21, de Jacona CORTESÍA

Boletín Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán inició su campaña anual de prevención de cáncer mamario con la realización de mastografías, por medio de unidades móviles, ubicadas en tres Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la entidad: No. 75, Camelinas Morelia, No. 20, de Pátzcuaro y No. 21, de Jacona. Las anteriores unidades móviles se suman a los mastógrafos fijos ubicados en: UMF No. 84 Tacícuaro Morelia, UMF No. 76 y 81 de Uruapan, UMF No. 82 de Zamora, así como en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelia Charo y Hospitales Generales de Zona, No. 4 de Zamora y 12 de Lázaro Cárdenas. En la UMF No. 20, de Pátzcuaro, la titular del IMSS en Michoacán, Ma. Luisa Rodea Pimentel, indicó que ante la incidencia de dichos estudios auxiliares de diagnóstico, como son las mastografías, la institución de salud pública cuenta con el apoyo de la realización de las mismas a través de unidades móviles, una de las cuales, ya ofreció dicho servicio en la UMF No. 80, de Morelia Centro durante el mes de septiembre. Agregó que la prevención de enfermedades es la premisa fundamental del IMSS y a través de la institución se pueden acercar las mujeres a realizarse estudios como la mastografía, en las unidades móviles que se aproximan a lugares con mayor demanda. Las unidades vehiculares se distribuyen por la geografía michoacana por cortos periodos para la atención de las mujeres derechohabientes y beneficiarias. La titular destacó el papel del personal médico, enfermería, trabajo social, entre otros, “que se centran en la prevención de la paciente para abatir las cifras de cáncer mamario”, aseguró. En su oportunidad, el director de la UMF No. 20, de Pátzcuaro, Mario García Calderón, dio la bienvenida a las mujeres que desde temprana hora comenzaron a esperar su estudio de mastografía y quienes se mostraron satisfechas del servicio y por acercarlo a la unidad de su adscripción, evitando desplazamientos a otras ciudades. Al mismo tiempo, la paciente Candy Cortés Figueroa, adscrita a la UMF No. 20 , ofreció su propio testimonio de supervivencia de cáncer mamario, invitando a las mujeres presentes a hacer de la exploración mamaria y de la toma de la mastografía, hábitos que motivan a concientizarse sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, que se ha colocado como la primera causa de muerte entre las mujeres en México. De esta manera, personal de la misma UMF, encabezados por la trabajadora social, Mónica Aguiñaga Villaseñor, instalaron módulos para ofrecer asesoría sobre la exploración mamaria, nutrición y dietética y de planificación familiar, lo que constituyó una feria de la salud que congregó a decenas de mujeres trabajadoras, amas de casa y jóvenes que recibieron consejería en materia de prevención del cáncer mamario. RPO Síguenos en Google News para estar todo el tiempo informado: MiMorelia.com