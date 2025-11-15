Comienza en Uruapan la primera de tres marchas ciudadanas del día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan inició este sábado con la primera de tres marchas ciudadanas programadas a lo largo del día. El primer contingente se reunió desde temprano en el acceso a la ciudad, a la altura de la Plaza 500, donde a las 9:00 de la mañana partió un grupo reducido de personas con rumbo al centro. La movilización avanza de manera ordenada, integrada principalmente por familias, vecinos y ciudadanos que portan camisetas blancas y pancartas con mensajes de exigencia social.

Esta marcha marca el inicio de una jornada de movilizaciones que continúa a las 10:00 de la mañana con una segunda convocatoria. Esta salida está prevista en el Paseo Lázaro Cárdenas, en la zona conocida como la Glorieta del McDonald's. Este segundo contingente ha sido identificado como una convocatoria realizada principalmente por jóvenes de la llamada “Generación Z”.