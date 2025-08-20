Comienza en Apatzingán la caravana contra la pobreza menstrual

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrega de productos de higiene menstrual a 270 niñas y adolescentes del municipio de Apatzingán, dio inicio la caravana “Jalo x las Mujeres”, una iniciativa estatal que busca garantizar una menstruación digna y combatir la pobreza menstrual en Michoacán.

Durante la jornada, las beneficiarias no solo recibieron insumos, sino que participaron en capacitaciones sobre salud menstrual, derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de brindar herramientas informativas que contribuyan a romper estigmas y transformar realidades.

La caravana es organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), como parte del legado del festival Jalo x las Mujeres, en el que se recolectaron más de 2.3 millones de productos de gestión menstrual gracias a la participación de instituciones, colectivos y ciudadanía.

El recorrido continuará este mismo martes en la comunidad de Los Bancos, en Parácuaro, y visitará próximamente Aquila, el 21 de agosto, así como la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), el próximo 4 de septiembre.

Además, los insumos llegarán a refugios para mujeres víctimas de violencia, centros penitenciarios, comunidades de autogobierno y municipios sin Centros LIBRE, con el objetivo de reducir la brecha de acceso a productos de higiene y construir un entorno más justo para niñas y mujeres.

