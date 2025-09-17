Comienza campaña de vacunación contra el papiloma humano: SSM

La campaña de vacunación también contempla cinco mil 317 niñas de 12 a 16 años de edad que no han recibido una dosis previa de la vacuna, mujeres y hombres cisgénero y transgénero que viven con VIH, niñas y jóvenes menores de 19 años que han sido víctimas de violencia sexual y no cuentan con una dosis previa.

La SSM hace un llamado a la comunidad a participar activamente en esta campaña, acudiendo a los centros de salud, la vacuna contra el VPH es totalmente gratuita, para lo cual se debe presentar la CURP y Cartilla Nacional de Salud para el registro.

Es importante recordar que la vacuna contra el VPH es una herramienta fundamental para la salud pública, pero no sustituye las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino, la combinación de ambas es la mejor estrategia de prevención.

RYE