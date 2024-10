Comienza aprobación de presupuestos municipales michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las comisiones unidad de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, comenzaron con la aprobación de los proyectos de presupuestos de 30 municipios michoacanos, entre ellos: Acuitzio, Angangueo, Ario de Rosales, Carácuaro, Indaparapeo, Irimbo, La Huacana, Penjamillo, Tiquicheo, Turicato y Venustiano Carranza.

Esta primera lista de presupuestos, está integrada por municipios que no tienen un déficit en el tema del servicio de agua potable, que en lo general no rebasan el 4.5% previsto de inflación, o que en lo general no aumentaron sus impuestos.

Uno de los temas que generaron discusión en la reunión fue el incremento en el impuesto de panteones y sus servicios, ante la propuesta de un aumento de más del 100%, tal es el caso de Ario de Rosales, quien buscaba cobrar más de 3 mil pesos en el servicio de cremación, más del doble del costo en Morelia.

En este sentido, el presidente de la comisión de Hacienda, Alfredo Anaya Orozco, justificó que el concepto de panteón cambia por región y municipio, y más de alguno busca un proyecto dentro de los propios espacios de los panteones, no obstante, la de Morena, Belinda Iturbide Díaz se opuso a los incrementos al doble o triple de un sólo impuesto, sin importar de si se trata de un proyecto de modernización o mejora.

En este municipio, las y los diputados resolvieron con la aprobación únicamente del 4% y no más del 100% como se había propuesto por el ayuntamiento de Ario.

Otro municipio que generó diversos comentarios fue el de Arteaga, pues en su propuesta no aumentó ni un peso a ninguno de sus impuestos, situación que advirtió Alfredo Anaya ocasionará un déficit y posteriormente la solicitud de adquirir deuda pública. Sobre ello, la morenista Melba Albavera Padilla sugirió llamar al ayuntamiento a reconsiderar sus proyectos, sin embargo, reviró el diputado del PVEM que es decisión autónoma de la administración local y bajo su responsabilidad.

En lo general fueron aprobados los 30 proyectos discutidos este martes, y seguirán desahogándose las leyes de ingresos municipales dentro de los tiempos de los presupuestos tanto locales como el estatal y del cual se espera que sea enviado al congreso a mediados de noviembre.

RYE