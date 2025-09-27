Comicios 2027: PRI tiene hombres y mujeres para volver a gobernar Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene hombres y mujeres con la capacidad y las herramientas para volver a gobernar Michoacán, resaltó la presidenta del Oranismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI), Xitlalic Ceja García.
En conferencia de prensa, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, la también diputada federal destacó que hasta el momento no se ha definido el género en la entidad para los próximos comicios, pero aclaró que si es mujer u hombre quien busque el Solio de Ocampo, será apoyado por toda la estructura del tricolor.
"Tendrá que estar quien tenga la capacidad y tenga una mayor representación, sea más competitiva o más competitivo para poder participar; el PRI tiene que tener esta autoreflexión y esta capacidad para definir. No tenemos pleito con el género, al contrario, creemos que somos un partido pionero para el impulso de las mujers, pero vamos a ir con quien tenga todas las herramientas, todas las armas y el mejor posicionamiento para poder contender", puntualizó.
Michoacán es el primer estado en arrancar un ciclo de capacitaciones y talleres para dar las herramientas a las mujeres priístas para que tengan la información de sus derechos político-electorales, así como el empoderamiento rumbo al 2027 para que luchen por las candidaturas que se darán en la gubernatura, municipio, y diputaciones locales y federales.
Tlaxcala, Yucatán, Chiapas, Sinaloa, Baja California Norte, Sonora, Querétaro y Morelos son las entidades que tendrán diversos talleres por parte del ONMPRI.
Recordó que el tricolor ya gobernó Michoacán y dio resultados, por lo que se están capacitando a todas las mujeres para que vuelvan a tomar las riendas y haya una gran representación en los comicios que permita no solo ganar la gubernatura, sino que también se ganen todos los cargos de elección popular posibles en los Ayuntamientos y en las diputaciones federales y locales.
BCT