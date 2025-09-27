Comicios 2027: PRI tiene hombres y mujeres para volver a gobernar Michoacán

En conferencia de prensa, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, la también diputada federal destacó que hasta el momento no se ha definido el género en la entidad para los próximos comicios, pero aclaró que si es mujer u hombre quien busque el Solio de Ocampo, será apoyado por toda la estructura del tricolor.

"Tendrá que estar quien tenga la capacidad y tenga una mayor representación, sea más competitiva o más competitivo para poder participar; el PRI tiene que tener esta autoreflexión y esta capacidad para definir. No tenemos pleito con el género, al contrario, creemos que somos un partido pionero para el impulso de las mujers, pero vamos a ir con quien tenga todas las herramientas, todas las armas y el mejor posicionamiento para poder contender", puntualizó.