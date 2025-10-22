Cometa Lemmon cruzará el cielo de Michoacán este octubre; ¿cuándo verlo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre de 2025 marcará un hito para los amantes del cielo: el paso del cometa C/2025 A6 Lemmon, un fenómeno que no se repetirá en más de un milenio y que podrá observarse a simple vista en cielos despejados de Michoacán y otras partes del hemisferio norte.

Detectado a inicios de este año por el astrónomo Carson Fuls desde el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, este cometa nos ofrece una oportunidad histórica, ya que su órbita alrededor del Sol es tan extensa que volverá a acercarse a la Tierra hasta dentro de mil 350 años.

“El Lemmon cruzará por la constelación de Boyero, acercándose especialmente el 21 de octubre, cuando se ubique a unos 101 millones de kilómetros de nuestro planeta”. Esa noche será ideal para intentar verlo con telescopios o binoculares.

Se recomienda buscarlo en dirección a la estrella Arturo, siguiendo una línea imaginaria desde la cola de la Osa Mayor.

Aunque el cometa será visible desde el 10 de octubre, se espera que alcance su punto más brillante hacia el 31 de octubre, justo antes de su paso más cercano al Sol, previsto para el 8 de noviembre.

Si las condiciones lo permiten —cielos limpios, poca contaminación lumínica y luna nueva—, el Lemmon se podrá apreciar sin ningún equipo óptico, mostrando un brillo equivalente al de una estrella tenue, y se dejará ver dos horas después del ocaso.

El espectáculo no termina con su paso: al interactuar con el Sol, el cometa puede desplegar una cola de gas con colores verdosos o azulados, efecto causado por la liberación de moléculas como el cianógeno y el carbono diatómico.