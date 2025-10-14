Comercialización de la jamaica de La Huacana, el reto con la Indicación Geográfica

Michoacán es uno de los estados donde se cultiva la flor de jamaica. Son cuatro las semillas que se siembran en la cuenca baja del río del Balsas: la criolla, morada, reyna y crestuda; llegó en 1943 a Churumuco, pero es el corredor desde La Huacana donde se impulsa la jamaica orgánica.

Mediante un proceso manual, desde el barbecho hasta el empaque, pasando por la escarda, la cosecha y la limpieza de la flor, y tras un año y medio de trabajo, la jamaica de La Huacana fue reconocida por la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn), por lo que forma parte de las siete indicaciones geográficas que hay en la entidad.

En representación de la Unión Regional de Cooperativas Arroyo San Pedro Jorullo, Daniel Lozano Cruz refirió que el reconocimiento como indicación geográfica es sustancial para empezar no solo la comercialización global, sino buscar más productos que permitan el crecimiento de la flor y todos los que integran la cooperativa.

"La intención de nosotros es ampliar nuestros productos; hay que hacer mermeladas, extractos de jamaica, sal de jamaica, vino de jamaica, hay muchas cosas y con esto será un escalón por escalar y así también nos lleguen apoyos", dijo.