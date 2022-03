Colonos de Apatzingán en larga espera de respuesta a sus peticiones, señalan

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Apatzingán, asistieron en comisión a las oficinas del ayuntamiento para buscar audiencia con el edil José Luis Cruz Lucatero, para solicitar que resuelva los compromisos firmados antes del inicio del 2022, pero no lo encontraron.

Al respecto, Alejandro Valencia, líder del Movimiento Antorchista en el municipio comentó que previamente el presidente Cruz Lucatero se comprometió a resolver demandas como descuentos en el pago del agua potable, trámites de regularización de terrenos en la colonia Sentimientos de la Nación, pavimentaciones, rehabilitación de drenajes, entre otros y hasta ahora no ven avances.

“Llevábamos más de dos meses solicitando una audiencia con el edil, para saber el proceso de nuestras demandas, pero se nos había sido negada, con el argumento de que el ayuntamiento no ha recibido participaciones presupuestales y que por ello no tenían respuesta alguna a los solicitantes; esta situación nosotros la conocemos, el recorte de presupuesto a los municipios por parte del gobierno federal, pero es importante no ignorar a las personas y siempre darle buen trato, pues para el pueblo trabajan”, recalcó el líder social.

Los colonos antorchistas informaron que el secretario particular del presidente manifestó que tratarán de dar respuesta a las peticiones y que en próximos agendarán fecha para reunirse con el presidente municipal, por lo que dijeron con ánimo que estarán pendientes, pues la gestión del antorchismo es para lograr mejores condiciones de vida.

AC