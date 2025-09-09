Colonos, comerciantes y recolectores piden respuesta a sus necesidades en Uruapan

“Estas son demandas muy sentidas de la población trabajadora y esperamos que el Ayuntamiento cumpla con su palabra. No pedimos lujos, pedimos servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las familias”, expresó Juan Martín Nicolás Jiménez represente del movimiento antorchista de Uruapan.

Entre los principales planteamientos destacaron: la pavimentación de calles en colonias populares, la renovación de permisos para los recolectores de basura que prestan servicio en distintos puntos de la ciudad, además de la gestión de apoyos sociales para las familias de bajos recursos.

Los colonos mencionaron que “El Movimiento Antorchista ha planteado estas necesidades desde hace tiempo, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta definitiva”, por ello señalaron que mantendrán el diálogo con la administración municipal, pero también advirtieron que continuarán pendientes de que se cumpla con los acuerdos establecidos.

BCT