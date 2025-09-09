Colonos, comerciantes y recolectores piden respuesta a sus necesidades en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Colonos, comerciantes y recolectores organizados en el Movimiento Antorchista en el municipio de Uruapan acudieron al ayuntamiento para pedir respuesta a una serie de demandas planteadas desde hace meses.
La comisión estuvo integrada por vecinos de las colonias Clara Córdova Morán y Wenceslao Victoria Soto, así como comerciantes y recolectores, quienes solicitaron respuesta sobre las demandas planteadas con antelación, mismas que aseguran llevan meses sin resolverse. Dicha comisión fue atendida por el secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez, quién se comprometió a revisar cada una de las demandas y dar seguimiento para que sean atendidas en los próximos meses.
“Estas son demandas muy sentidas de la población trabajadora y esperamos que el Ayuntamiento cumpla con su palabra. No pedimos lujos, pedimos servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las familias”, expresó Juan Martín Nicolás Jiménez represente del movimiento antorchista de Uruapan.
Entre los principales planteamientos destacaron: la pavimentación de calles en colonias populares, la renovación de permisos para los recolectores de basura que prestan servicio en distintos puntos de la ciudad, además de la gestión de apoyos sociales para las familias de bajos recursos.
Los colonos mencionaron que “El Movimiento Antorchista ha planteado estas necesidades desde hace tiempo, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta definitiva”, por ello señalaron que mantendrán el diálogo con la administración municipal, pero también advirtieron que continuarán pendientes de que se cumpla con los acuerdos establecidos.
