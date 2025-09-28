Colapsa puente en comunidad El Rodeo y afecta la circulación en Tierra Caliente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colapso de un puente interrumpió la conectividad vial en la carretera federal 51 Zitácuaro-Huetamo. Dicho viaducto se localizaba a la altura de la comunidad El Rodeo, municipio de Tiquicheo, indicaron fuentes allegadas al tema.
Lo anterior ocurrió durante la madrugada de este domingo. Trascendió que las intensas lluvias posiblemente reblandecieron los cimientos de la estructura, la cual terminó por desplomarse a un río.
El hecho afecta no sólo a los habitantes de la zona, sino al desarrollo económico de otras regiones de Tierra Caliente.
Se espera que las instancias competentes realicen la evaluación de los daños a efecto de iniciar cuanto antes la construcción de un nuevo puente. Mientras tanto, las personas buscan rutas alternas para continuar con sus actividades cotidianas.
