Colabora FGE en búsqueda de objetivos delincuenciales de EU: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado ha entregado información al Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) sobre perfiles delictivos, por lo que colabora en las investigaciones correspondientes para dar con la localización y detención de objetivos delincuenciales que el Gobierno de los Estados Unidos ha emitido recompensas.

"Las colaboraciones a partir de las recompensas que han solicitado, solamente nos pidieron por parte de la CNI una información que ya se otorgó en base a posibles órdenes de detención", puntualizó.

Fue el Departamento de Estados de Estados Unidos el que ofreció recompensas que van desde 3 hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de los líderes de diversas organizaciones delictivas, entre los que se encuentran Juan José Farías Álvarez "El Abuelo", Nicolás Sierra Santana "El Gordo" y Alfonso Fernández Magallón "El Poncho".

A lo anterior, Torres Piña reconoció que difícilmente se puede cuantificar los grupos delincuenciales que hay en Michoacán y las zonas que controlan, pero puntualizó que se continuará con la colaboración necesaria para que se dé con los líderes delincuenciales y se cumpla con su captura.

RYE