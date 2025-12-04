COFEPRIS lanza alerta sanitaria por medicamento Jardianz falsificado en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria nacional tras detectar la circulación de un lote falsificado del medicamento Jardianz, utilizado en el tratamiento de diabetes tipo 2.

De acuerdo con el comunicado oficial, se identificó un producto no autorizado en el país, correspondiente al lote 903801, con fecha de caducidad marcada como “NOV25”. Esta presentación no corresponde al registro sanitario vigente de Jardianz en México, lo que representa un riesgo real para la salud.

Jardianz es el nombre comercial del fármaco empagliflozina, indicado para el control de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Su función principal es facilitar la eliminación del exceso de azúcar a través de la orina, como parte de un tratamiento médico regulado.

Su uso requiere receta médica, y la falsificación del producto pone en riesgo tanto su eficacia como la seguridad de quienes lo consumen.