COFEPRIS lanza alerta sanitaria por medicamento Jardianz falsificado en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria nacional tras detectar la circulación de un lote falsificado del medicamento Jardianz, utilizado en el tratamiento de diabetes tipo 2.
De acuerdo con el comunicado oficial, se identificó un producto no autorizado en el país, correspondiente al lote 903801, con fecha de caducidad marcada como “NOV25”. Esta presentación no corresponde al registro sanitario vigente de Jardianz en México, lo que representa un riesgo real para la salud.
Jardianz es el nombre comercial del fármaco empagliflozina, indicado para el control de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Su función principal es facilitar la eliminación del exceso de azúcar a través de la orina, como parte de un tratamiento médico regulado.
Su uso requiere receta médica, y la falsificación del producto pone en riesgo tanto su eficacia como la seguridad de quienes lo consumen.
Lote identificado: 903801
Caducidad falsificada: NOV25
Presentación no autorizada: frasco con 60 tabletas
Según la farmacéutica Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V., esta presentación nunca ha sido autorizada para su venta en México, lo que confirma que se trata de un producto falsificado.
COFEPRIS alerta que el empaque presenta irregularidades visibles y que su composición podría contener ingredientes inseguros o ineficaces, lo cual compromete gravemente la salud de los pacientes.
No consumir medicamentos Jardianz con las características mencionadas.
Verificar lote y caducidad antes de iniciar tratamiento.
Reportar cualquier sospecha a través del portal oficial de COFEPRIS o al teléfono 800 033 50 50.
Adquirir medicamentos únicamente en farmacias reguladas y bajo prescripción médica.
