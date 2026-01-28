Cofepris emite alerta sanitaria por falsificación de medicamento Finacea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Finacea®️ (Ácido azelaico) 15 g / 100 g gel, utilizado para el tratamiento de padecimientos dermatológicos.

Este aviso se emite con base en el análisis técnico-documental de la información presentada por el importador, mediante el cual se identificó que el producto no cumple con las características del original, concluyendo que se trata de un producto falsificado, cuyo uso representa un riesgo para la salud, al desconocerse su origen, calidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

El producto falsificado se comercializa sin envase secundario, su envase primario corresponde a un tubo de plástico y no cuenta con registro sanitario, número de lote ni fecha de caducidad. Por ello, se recomienda a la población, no adquirir, ni utilizar o suministrar el producto Finacea®️ (Ácido azelaico) 15 g / 100 g gel, que presente las características antes descritas.