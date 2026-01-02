COEPRIS Michoacán advierte riesgos sanitarios en productos milagro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) informó en el último mes del 2025, que se dió el aseguramiento de cerca de mil piezas de "productos milagro" durante las últimas inspecciones. Estas acciones forman parte de un esfuerzo intensificado que cerró el año anterior con 100 visitas a diversos establecimientos comerciales en la entidad, buscando frenar la circulación de sustancias que prometen curaciones mágicas y representan un riesgo directo a la salud pública.

El titular de la dependencia, Hebert Flores Leal, trazó la división entre el tratamiento médico legítimo y el engaño comercial: la autoridad sanitaria define un producto engañoso como aquel que ostenta en su etiquetado la capacidad de curar una o múltiples enfermedades de manera específica.

Flores Leal señaló que esta práctica es intrínsecamente fraudulenta, incluso en comparación con medicamentos alopáticos regulados que requieren prescripción médica para su uso.

La alerta más grave emitida por COEPRIS se centra en los productos destinados al alivio del dolor. Según el funcionario, se ha detectado que estos artículos frecuentemente contienen dosis elevadas de esteroides que no se especifican en la etiqueta y carecen de registro sanitario.

“Claro que sienten un alivio porque los esteroides, ese es su efecto, pero no sabemos ni qué dosis es, no está controlado, no hay seguimiento médico. Todos esos medicamentos que son para dolor, que mágicamente se anuncian como cura todo, curan varias enfermedades, por favor no los usen”, sentenció Flores Leal.