Coeprevd, sin atender en zonas rurales de Michoacán por falta de presupuesto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la falta de recursos durante este año, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coeprevd) no pudo llegar a los municipios más alejados de Michoacán para atender las necesidades, quejas o realizar capacitaciones, afirmó la titular, Nohemí Hinojosa Castillejo.

En entrevista, la funcionaria indicó que ya se hicieron las gestiones pertinentes para incrementar el recurso, pues este 2025 recibieron 13 millones de pesos, pero lo que piden son 15 millones para realizar las actividades que se requieren sin limitaciones.

"Si bien nosotros comentábamos a nuestra cabeza de sector, que es Raúl Zepeda Villaseñor (Segob), que hemos incrementado las demandas y capacitaciones, entonces necesitamos un poco más de recurso para llegar a esos municipios que nos hacen falta y estamos a la espera de que se apruebe el presupuesto y se nos incremente un poco", dijo.

En total, este año el Consejo recibió 13 millones 958 mil pesos para ejercerlos; no obstante, la directora apuntó que hay demarcaciones como Aquila, Coahuayana y más de esa zona a las que les fue imposible acudir a brindar capacitaciones o apoyo para la atención de quejas y seguimiento, aunque acotó que sí tuvieron oportunidad de estar en Lázaro Cárdenas, un municipio de la región.

"Estamos haciendo las gestiones y justificando el recurso que se está solicitando. Sabemos que todas las dependencias tienen sus necesidades y nosotros estamos solicitando un incremento de 15 millones", mencionó en la entrevista.

Por ejemplo, detalló que el dinero que se está solicitando es para los viáticos de las capacitadoras que viajan a los municipios, pero este año, al no contar con el recurso suficiente, se optó por hacer llegar la información a la población vía digital, con capacitaciones y charlas virtuales, así como la implementación de un código QR para que pudieran presentar quejas o denuncias.

En lo que va del año, la Comisión ha registrado alrededor de 30 quejas; la funcionaria añadió que hay un incremento, pero se han tratado poco a poco, sobre todo en el tema laboral y escolar, dependiendo del mes. En cuanto a las actividades de apoyo, dijo que de las últimas que realizaron fue la asistencia al Encuentro Nacional de Pueblos Negros, aunque admitió que hace falta tener más presencia.

rmr