Coepredv reporta más de 350 denuncias por discriminación en Michoacán; destacan casos laborales y escolares

En entrevista con medios de comunicación, Hinojosa Castillejo recordó que el Coepredv fue creado en 2016 y, desde entonces, se han captado más de 350 denuncias, de las cuales 335 ya fueron concluidas y el resto continúa en trámite de recolección de evidencias.

Agregó que, además, se han brindado más de 750 asesorías, principalmente a personas que buscan orientación sobre si las situaciones que enfrentaron representan algún tipo de discriminación. A partir de cada caso, explicó que se realizan gestiones ante las instituciones correspondientes.

"Las personas que más acuden a denunciar son principalmente en tres temas: discriminación laboral, por orientación sexual y discriminación escolar […]", externó.