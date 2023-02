"Cocoa" Calderón va por conformación de agrupación política en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, hermana del ex presidente Felipe Calderón, ex senadora de la República y ex candidata -en dos ocasiones- por la gubernatura de Michoacán, buscará consolidar su asociación "Democracia en Libertad Michoacán", como agrupación política.

Lo anterior bajo el expediente no. IEM-APL-01/2023, y al haber presentado su respectiva solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán, sobre la cual, se dio cuenta esta tarde como parte del informe de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos.