‘Coco’ impulsa turismo chino hacia Michoacán: noviembre tuvo crecimiento significativo

Durante la conferencia matutina de este jueves, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que la cinta animada ha despertado un fuerte interés del mercado chino por conocer de cerca la cultura mexicana, especialmente las tradiciones ancestrales que se celebran en estados como Michoacán. “Compartimos muchas cosas ancestrales”, destacaron.

Además, informaron que actualmente existe una conexión directa con China y que se está apostando por una nueva estrategia de promoción enfocada al mercado asiático, diferente a la tradicional. Esta incluye la participación de influencers mexicanos que viven en China desde hace varios años, así como el apoyo de restaurantes mexicanos establecidos en ese país, quienes ayudan a proyectar la cultura mexicana bajo el lema “Esto es México”.

La funcionaria encargada de Turismo también adelantó que el próximo año se verá una promoción intensiva dirigida al mercado asiático, con participación en dos ferias internacionales. A diferencia de estrategias pasadas, en esta ocasión no se priorizará el uso de redes como Instagram o Facebook, sino métodos más adecuados al entorno digital chino.