Cocineros tradicionales ofrecerán sus platillos en plaza grande de Pátzcuaro, Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El 29 de noviembre de cada año, se conmemora el Día Nacional de la Cocinera y Cocinero Tradicional en nuestro país. Este año, Pátzcuaro será la sede, en la plaza Vasco de Quiroga, se concentrará la comida tradicional de todo el país, en un solo lugar.

Dicha muestra y venta gastronómica, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre. Las cocineras de la Meseta Purhépecha, habrán de elaborar la khurhúnda de maíz más grande, se calcula en 150 kilos.

Serán cocineras de Uruapan, Charapan, Nuevo Parangaricutiro, Angahuan, Zacán, San Lorenzo, Cocucho, Caltzontzin y San Ángel Zurumucapio, las participantes en este proyecto.