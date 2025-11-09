Cocineras Tradicionales michoacanas llevan su sabor a foro mundial de gastronomía: Sectur

Para esta décima edición del foro, en el que las cocineras tradicionales son un orgullo para Michoacán, se ha recibido una afluencia de más de 30 mil asistentes. El evento no solo celebra los 15 años del reconocimiento de la cocina tradicional por parte de la UNESCO, sino que también sirve como un espacio clave para visibilizar el valor cultural, turístico y social de la gastronomía.

