Cocineras tradicionales, clave para preservar la gastronomía michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se requiere mayor respaldo para el gremio de cocineras tradicionales del estado, quienes, además de preservar la gastronomía típica de cada región, resguardan una parte fundamental de la cultura michoacana, destacó Eduardo Garibay Morales, presidente de la Asociación de Cocineras Tradicionales del Estado de Michoacán.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Garibay Morales resaltó que la asociación que preside está conformada por cocineras de distintos municipios ubicados tanto en la Meseta Purépecha como en la zona costera y otras regiones del estado.

Señaló que, si bien cada municipio impulsa su propia comida típica, a nivel estatal consideró que aún hace falta mayor apoyo y visibilidad para este gremio.

“Anteriormente se hacía el Encuentro de Cocineras Tradicionales; el año pasado no se realizó y únicamente estuvimos en el Festival Michoacán de Origen, pero la verdad no es lo mismo, falta mucho por trabajar […]”, recalcó.

Aunado a esto, enfatizó la importancia de que se concreten más estrategias de impulso para las cocineras tradicionales, pues compartió que con su trabajo se preserva la gastronomía michoacana; sin embargo, subrayó que como asociación no pueden quedarse detenidos ni a la espera de apoyos.