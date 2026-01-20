Cocineras tradicionales, clave para preservar la gastronomía michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se requiere mayor respaldo para el gremio de cocineras tradicionales del estado, quienes, además de preservar la gastronomía típica de cada región, resguardan una parte fundamental de la cultura michoacana, destacó Eduardo Garibay Morales, presidente de la Asociación de Cocineras Tradicionales del Estado de Michoacán.
En entrevista para MIMORELIA.COM, Garibay Morales resaltó que la asociación que preside está conformada por cocineras de distintos municipios ubicados tanto en la Meseta Purépecha como en la zona costera y otras regiones del estado.
Señaló que, si bien cada municipio impulsa su propia comida típica, a nivel estatal consideró que aún hace falta mayor apoyo y visibilidad para este gremio.
“Anteriormente se hacía el Encuentro de Cocineras Tradicionales; el año pasado no se realizó y únicamente estuvimos en el Festival Michoacán de Origen, pero la verdad no es lo mismo, falta mucho por trabajar […]”, recalcó.
Aunado a esto, enfatizó la importancia de que se concreten más estrategias de impulso para las cocineras tradicionales, pues compartió que con su trabajo se preserva la gastronomía michoacana; sin embargo, subrayó que como asociación no pueden quedarse detenidos ni a la espera de apoyos.
En ese sentido, comentó que han continuado tocando puertas e innovando con la organización de más ferias. Como ejemplo, adelantó que se tiene proyectado elaborar el mole más grande del mundo, evento que aún no tiene fecha definida, ya que continúan las gestiones para la adquisición de los insumos necesarios.
Finalmente, Garibay Morales recalcó que otra forma de apoyar a este gremio es que la población consuma los platillos tradicionales que elaboran las cocineras de cada región.
"Disfruten de los platillos de las cocineras; así se preserva la tradición y la cultura que hay en el estado. Nosotros también estamos innovando, pero es importante que la ciudadanía nos apoye […]", concluyó.
