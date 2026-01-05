Coahuayana, aún bajo vigilancia militar tras explosión de coche bomba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes de la detonación del coche bomba en Coahuayana, las fuerzas de seguridad mexicanas continúan blindando la demarcación sacudida por la violencia en los últimos meses, con el objetivo de garantizar la tranquilidad, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En encuentro con medios de comunicación este lunes, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que continúa la Base de Operaciones Institucionales en la frontera con Colima, así como otras tres más instaladas en el territorio de Coahuayana, acompañadas por la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.