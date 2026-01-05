Coahuayana, aún bajo vigilancia militar tras explosión de coche bomba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes de la detonación del coche bomba en Coahuayana, las fuerzas de seguridad mexicanas continúan blindando la demarcación sacudida por la violencia en los últimos meses, con el objetivo de garantizar la tranquilidad, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En encuentro con medios de comunicación este lunes, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que continúa la Base de Operaciones Institucionales en la frontera con Colima, así como otras tres más instaladas en el territorio de Coahuayana, acompañadas por la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.
"El Ejército tiene presencia permanente, se siguen con las investigaciones, se ha dado por lo menos un taller donde se fabricaban vehículos blindados de manera ilegal, los cuales fueron decomisados en una acción de Marina y Fiscalía General de Justicia del Estado", dijo.
Fue el 19 de diciembre cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró en el municipio de Coahuayana una bodega presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal; al interior de la misma fueron encontradas ocho unidades, entre estas, dos camiones de los denominados tipo “monstruo”.
Además, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada dieron acompañamiento a una orden de cateo que cumplimentó la Fiscalía en un inmueble ubicado sobre la calle Bugambilias, en la colonia Centro, sitio donde también aseguraron 47 bolsas plásticas presuntamente con metanfetamina y dos con marihuana.
Antes del mediodía del 6 de diciembre, un coche bomba explotó frente a la Comisaría de Golpe al crimen; SSP asegura en Coahuayana presunta bodega para fabricación de vehículos blindados, donde se encontraban policías comunitarios. El saldo de aquella explosión dejó seis personas sin vida y varios heridos. La FGE indicó que la camioneta Dakota color negro transportaba plátanos y provenía de Colima.
rmr