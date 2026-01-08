Coadyuva SSP en el cumplimiento de órdenes de aprehensión por homicidio; fueron más de 400 el año pasado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coadyuvó en el cumplimiento de más de 400 órdenes de aprehensión por homicidio durante 2025, informó su titular, José Antonio Cruz Medina.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que en los últimos diez años se ha registrado una reducción considerable en los casos de homicidio. Tan solo en 2025, dijo, se cerró con mil 272 casos, mientras que entre 2016 y 2021 la incidencia superaba los 2 mil 700 homicidios anuales.

Cruz Medina destacó que, durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —de octubre de 2021 a diciembre de 2025— se logró una reducción del 69.50 por ciento en este delito.