CNTE responde a AMLO: estamos dispuestos a entablar diálogo

Entrevistado por separado, el secretario general de la Sección XVIII de la CNTE, Gamaliel Guzmán, negó que su grupo mantenga bloqueos en las vías férreas y cuestionó al presidente de si tiene conocimiento de quién es el grupo que mantiene el bloqueo férreo.

“Hemos insistido en una reunión desde la CNTE nacional; no tiene claro quienes están bloqueando y como en su momento dijo que no cederá a chantajes, lo que estaría haciendo es estar cediendo a chantajes por un grupo que no es”, consideró.