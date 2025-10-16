CNPCyF: Monserrat Pérez, es designada como coordinadora de la comisión multidisciplinaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comisión multidisciplinaria para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) se instaló formalmente este jueves y llevó a cabo la primera reunión de trabajo donde se designó a la magistrada Magdalena Monserrat Pérez Marín como coordinadora de los esfuerzos de planeación, esto luego de que sus integrantes tomaran protesta ante el Órgano de Administración Judicial.

Es importante destacar que, esta comisión dará seguimiento a un plan de trabajo previamente realizado por un grupo de magistrados, jueces y consejeros, que era liderado de igual forma por la magistrada Pérez Marín, quien ya cuenta con la experiencia y conocimientos para encabezar el proyecto de implementación.

La magistrada, es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una especialidad en impartición y administración de justicia. En 1992 ingresó como meritoria al Poder Judicial de Michoacán y en 1994 inició formalmente su carrera judicial como escribiente de juzgado, también fue escribiente y secretaria de sala.