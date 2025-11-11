CMIC destaca la inversión como clave en el desarrollo de Michoacán a través de la infraestructura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Michoacán, destacó que el récord histórico de empleo formal en la entidad, atribuyendo este logro a la inversión estratégica en infraestructura realizada por el Gobierno estatal.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra de empleos formales alcanzó los 501 mil 469, un máximo sin precedentes que refleja la reactivación económica del estado.

Alejandro Vargas Acosta, presidente de la CMIC en Michoacán, enfatizó que este resultado se deriva de la "sinergia" efectiva entre el sector público y la industria.

“Quiero felicitar no solo al Gobierno, sino a todo el sector justamente por haber roto esta barrera que se tenía desde hace algunos años, ha sido un trabajo en conjunto”, afirmó Vargas Acosta.

El líder constructor subrayó el impacto local de esta colaboración, ya que, más del 90 por ciento de las obras en ejecución han sido asignadas a empresas michoacanas, asegurando que los beneficios económicos se queden en la región.

Finalmente, Vargas Acosta reconoció la trascendencia de los diversos proyectos que el Gobierno está construyendo a lo largo del territorio.

