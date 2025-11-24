CMASC logra restitución de inmueble a víctima de despojo en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), garantizó la restitución de un inmueble a un hombre que fue víctima del delito de despojo en el municipio de Tarímbaro.

El afectado, Francisco Javier E., adquirió en 2012 una vivienda ubicada en el fraccionamiento Hacienda del Sol. Sin embargo, hace unos meses descubrió que el inmueble había sido ocupado de manera irregular por una mujer que afirmó tenerlo en renta. Tras solicitarle que lo desocupara y no recibir una respuesta favorable, el propietario decidió presentar la denuncia correspondiente.